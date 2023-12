Naomi Wattsi saladus: tunnistasin selle oma mehele üles ja meil oli tol õhtul suurepärane seks

«Menopaus nii noores eas ei olnud lihtne, eriti ajal, mil selle kohta oli nii vähe teavet,» rääkis ta. «Mul oli tunne, et olen kontrolli alt väljumas.» Kuid 55-aastane näitleja ei räägi ainult menopausiga seotud negatiivsetest kogemustest. Watts avaldas, et seks abikaasa Billy Crudupiga on pärast menopausi ainult paremaks läinud. «Isiklikult arvan, et seks muutub meeldivamaks, kui kaob hirm laste tegemise ees,» ütles ta. «Tunned rohkem, et teed seda enda jaoks. Oled enesekindlam, sul on kogemusi, oled targem, ei taha enam tulesid kustu panna,» selgitas Watts.