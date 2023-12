Kui oled hiljuti lõpetanud tohutu eine, võid tunda end loiu ja raskena; võib-olla lööb kõht isegi pilli. Ülesöömise järgne tunne paneb põntsu ülejäänud päevale ning järgmisel hommikul ärgateski on veel vastik olla. Ülesöömine on väga levinud asi ja häbenema ei pea. Õnneks on ka võimalusi, kuidas kehva enesetunnet parandada. Loe altpoolt lähemalt!