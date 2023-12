Käes on see aeg aastast, mil paljud meist mõtlevad, mida teha, et talv ilma haigestumata üle elada. Esimene mõte on tugevdada immuunsust, olgu siis tervislike söökide või jookide abil. Loe edasi, mis joogid turgutavad immuunsust, et kindlama tundega talvele vastu minna!