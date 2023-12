Nii saavad 40+ vanuses naised lõtvunud kõhust lahti

Hea vormi hoidmine pärast 40. eluaastat on väga oluline: paljude jaoks muutub see küpsuse esimene kümnend kriitiliseks punktiks mitte ainult füüsilises, vaid ka psühholoogilises mõttes. Paljudel naistel on vanusega kaasnevate muutustega raske leppida, kuid oluline on õppida oma keha kuulama, et enda eest parimal viisil hoolitseda.