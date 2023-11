KALLISTA LEHMA ⟩ Inglismaalt on alguse saanud populaarne viis meelerahu leidmiseks

Ühendkuningriigis on inimesed hakanud lehmi kallistama, et vähendada ärevust ja leevendada stressi.

Talunik Fiona Wilson ütles, et idee lehmadega teraapiaseansse läbi viia tekkis tal spontaanselt. Naise sõnul pidi ta pärast üleujutust lüpsilehmade arvu vähendama, kuid oli piimaandjatesse nii kiindunud, et otsustas viis neist alles jätta. Nüüd aitavad need loomad inimestel lõõgastuda ja ärevust leevendada, nad võtavad külalisi vastu, lasevad end kallistada ja harjata. Wilson ütleb, et lehmad veetsid mitu kuud om uut ametit omandades, võõrastega harjudes ja nende läheduses rahulikult käituma õppides.