Juba väikesest saati laulmisega tegelenud ning viimastel aastatel mitmete auhindade ja tiitlitega pärjatud eesti muusik YASMYN valmistub oma kolmanda albumi suurejooneliseks esitluskontserdiks. Kuigi ajagraafik on YASMYNil praegu kirju nagu pühadesäras jõulupuu, leidis ta aega, et kohtuda ja arutada Eesti muusikatööstuse ja ka selle puudujääkide üle. Samuti vestlesime sellest, kuidas saada jalg Ameerikas ukse vahele ning milline on olnud tema lauljakarjääri teekond. Ei saa salata, aga sekka ka mõtteid armastusest ja kooskulgemisest.