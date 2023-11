Õnnetu vettehüppe tõttu halvatud Dave Rakverest ei anna alla: eriti suur rõõm oli ise oma nina sügada

Dave on 30-aastane Rakvere noormees, kelle elu poolteist aastat tagasi täielikult muutus. Traagiline õnnetus jättis Dave'i kaelast altpoolt täielikult halvatuks. Kuid tema puhul on tegu otsustava võitlejaga, kes ei anna iial alla.

Dave räägib oma saunajärgsest vettehüppest, et see oli üks elumuutev hüpe, kus idee ja teostus ei läinud omavahel kokku. «See juhtus 2022. aasta 21 mail. Mõte oli hüpata ühtmoodi, aga välja kukkus kahjuks teisiti. Miks, seda ma ei tea, kuna see hetk on mälust justkui pühitud.»

Väikesed eduhetked on need kõige suuremad

Õnnetuse järel oli kohe selge, et Dave ja tema lähedased teevad kõik võimaliku, et noor mees uuesti jalule tõuseks. Pärast viimast taastusravi on paranenud tema istumistasakaal, käte liikuvus, jõud ja kohati ka tundlikkus.

«Taastumine on olnud küllaltki edukas. Eks on ette tulnud ka takistusi, aga need on ju ületamiseks,» on Dave positiivne. Ta kinnitab, et väga suur õnn on absoluutselt igast väikesest edusammust. Eraldi mainib ta aga üht suurt rõõmu: «Tead, kui hea on, kui lõpuks sain oma nina sügada!»

Dave Sarnet. Foto: Marianne Loorents / Virumaa Teataja / Postimees Grupp

Mees tegeleb iga päev kodus võimlemise, treenimise ja liigutamisega, lisaks on ette nähtud taastusravi. «Kodumaist taastusravi toetab riik. Peamine taastusravi toimub Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsiooni keskuses (HNRK) ning sealsed inimesed on imelised. Arstid ja õed, terapeudid, hooldajad – kogu sealne kollektiiv on südamega asja juures. Kahjuks aga on ravi maht ebapiisav, väheneb ajas ja nii jääbki igale patsiendile aega pigem vähe.»

Kindel soov ja plaan jalule tõusta