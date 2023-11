VAHVAD KLÕPSUD ⟩ Vaata, milline näeb välja aastaid avalikkuse eest peidus olnud Cameron Diaz

Varem oleme kirjutanud Diazi muutunud elust, kui tema perre sündis 2020. aastal laps. 47-aastaselt emaks saanud Cameron rääkis, kuidas emaks saamine ja olemine on tema elu kõige parem ja õnnelikum aeg ning kaalub üles kõik senised tegemised ja saavutused. Naine teatas ka, et ei kavatse pisitütrest fotosid sotsiaalmeediasse postitada, et tema privaatsust kaitsta. Kuid veidi on ta lapsest siiski rääkinud.