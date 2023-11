Kommionu surm jättis stripparid hätta

Teine luksuskorteris elav naine Alessandra Sorcinelli ei kavatse samuti elukohta vahetada ning nõuab Berlusconi pärijatelt kolm miljonit eurot, mida talle olevat lubatud prostitutsiooniskandaalis tunnistajaks olemise eest. Sorcinelli on Itaalia meediale öelnud, et tal on mitu lindistust, kus endine peaminister lubab talle kinnisvara. Kui nüüd pärijatele see ei sobi, siis ei austa nad Sorcinelli sõnul kadunukese soove.

Kus palju naisi, seal palju muresid. Näiteks on avalikkuse eest juba pikemat aega peidus Berlusconi viimane elukaaslane, temast 55 aastat noorem Marta Fascina, kes samuti on Itaalia parlamendi liige. 33-aastane Marta on välisajakirjanduse andmetel leinas ega leia endas veel jõudu, et väljuda Milano lähistel asuvast luksusvillast, kus ta kuulsa poliitikuga elas.

Samas aga ollakse Berlusconi parteis Forza Italia rahutud, sest Fascina ilmus tööle alles mõni päev tagasi ja sedagi korraks. Forza Italial on kahekojalise parlamendi alamkojas 44 kohta ning ühte neist hoiab Fascina. Naine ei ilmunud ka 8. septembril toimunud parteikonverentsile, vaid saatis kohalviibijatele sõnumi, et tal on pärast armastatu surma veel liiga valus.



Silvio Berlusconi ja tema viimane elukaaslane Forza Italia partei parlamendiliige Marta Fascina. //AGFEDITORIAL_AGF_EDITORIAL_GFD3250569/Credit:Nicola Marfisi/AGF/SIPA/2306121116 FOTO: Nicola Marfisi/agf/sipa Foto: Nicola Marfisi/agf/sipa

Rohkem kui üks poliitik samast parteist on aga mõista andnud, et kui see valu nii suur on ja takistab töötegemist, siis austusest parlamendi kui institutsiooni vastu peaks Fascina oma koha loovutama.