See on levinud küsimus: kas peaksime hambaid pesema enne või pärast hommikusööki ja kas on ka mõni konkreetne aeg selleks? Igaüks, kes on kunagi hambaid pesnud ja seejärel lonksu teed, kohvi või – veelgi hullem – apelsinimahla joonud, teab, et päris igasugune jook ei ole pärast hambapesu hea.