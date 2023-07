VÄLDI NENDE TOODETE KASUTAMIST ⟩ Hambaarst paljastab, mis muudab teie hambad kollaseks

1. Söe hambapasta

«See on väga abrasiivne,» ütles ta söe hambapasta kohta. «Sa lihtsalt hõõrud ära oma hambaemaili, mis omakorda muudab hambad tumedamaks ja kollasemaks.»

Foto: New Africa/Shutterstock

2. Valgendavad hambapastad

«Neil on sama toime. Valgendavaid hambapastasid kasutades hõõrute lõpuks ära suure osa hambaemailist,» väidab ta oma TikToki videos .

3. Corsodyl suuvesi

Kolmas toode, mis hambaarsti sõnul võib teie hambaid tumedamaks muuta, on Corsodyl suuvesi. Kuigi seda on hea ajutiselt kasutada, näiteks kui teil on äsja olnud igemeoperatsioon või hammas eemaldatud, ei tohiks seda kindlasti igapäevaselt kasutada.