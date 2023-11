Üks levinumaid psühholoogilisi rolle, mida me endale võtame, on ohvriroll. See ilmneb siis, kui meid kritiseeritakse, kui keegi on meie peale vihane, kui ta pole meiega rahul – see on viis ennast kaitsta. Sõna «ohver» räägib juba enda eest: ohvrit kujutades anname maailmale teada, kui raske meil on, kui ebaõiglaselt meiega käitutakse. Milliseid fraase sellistes olukordades kõige sagedamini kuuleb? Ja mis nende taga tegelikult peidus on? Psühholoog selgitab.