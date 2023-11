Pilt on illustreeriv.

Nippe kiiremaks uinumiseks on palju ning ikka ja jälle avastab keegi rohkem ja vähem tõhusama meetodi. Nii ka ameeriklanna nimega Marissa, kes väidab, et just jalgade kokku löömine või nende hõõrumine soodustab kiiremat uinumist.