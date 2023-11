Zhao rääkis portaalile scmp, et armus oma endisesse abikaasasse Pengi algselt just tema jooksmise armastuse tõttu. Hiinlanna sõnul aga hävitas see nende suhte ja viis ta sügavasse musta auku. Zhao väidab, et tema kirg muutus kinnisideeks, mistõttu otsustas naine temast lahutada. Abikaasa lahkumineku taustal hakkas naine tundma suurt masendust ja pidi otsima abi depressiooniga.