Vaagnapõhja füsioterapeut Piritta Hagman toob esile, kui oluline on tualettpoti kõrgus. «Füsioloogiliselt oleks parim asend roojamiseks kükitades, st tualettpotil istuda nii, et põlved on puusadest kõrgemal. See muudab paljude jaoks fekaali väljutamise lihtsamaks,» ütles Hagman. Seda seetõttu, et kui põlved on puusadest kõrgemal, lõdvestuvad vaagnapõhjalihased, pärasool läheb sirgeks ja väljaheide libiseb mängleva kergusega välja.