VÕTA MÕNUGA ⟩ See levinud sõltuvus on tervisele ülimalt kasulik

Kui jood kohvi ja sööd toitu, milles on veidi vürtsi, siis oled teel pika tervisliku elu poole. Vermonti ülikool viis 2017. aastal läbi uuringu, milles uuriti 23 aasta jooksul 16 000 inimest. Nad tegid kindlaks, et inimestel, kes sõid isegi vaid väikese koguse tšillipipart, oli tegelikult palju väiksem tõenäosus saada südameatakk või insult kui nendel, kes seda üldse ei söönud. 13 protsenti ei pruugi tunduda suure arvuna, kuid arvestades, et alternatiiv on seotud surmaga, on see tegelikult suur samm tervislikus suunas.