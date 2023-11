PROOVI JÄRELE ⟩ Söö seda puuvilja enne alkoholi joomist, et ennetada pohmelli

Sa võid süüa pohmelliga banaane, soolakringleid, sparglit; juua ingveri- ja piparmünditeed, kohvi või… süüa enne joomise alustamist Aasia pirne ehk pirnõunu. Austraalia CSIRO teadlased väidavad, et Aasia pirnidel on suur potentsiaal pohmelli oluliselt vähendada.

CSIRO avaldas: «Lisaks sellele, et pirnid alandavad kolesteroolitaset, leevendavad kõhukinnisust ja neil on põletikuvastane toime, võivad nad ära hoida pohmelli ja alandada vere alkoholisisaldust. Üldine pohmelli raskusaste, mõõdetuna 14-punktilise sümptomite skaalal, oli pirnide rühmas märkimisväärselt vähenenud võrreldes platseebot saanud inimestega, kusjuures kõige tugevam mõju ilmnes sümptomile «raskused keskendumisega».»

Veel üks eelis pirnõuna söömisel enne jooma asumist? See vähendab mäluauke, nii et sulle jäävad paremini meelde kõik piinlikud asjad, mis sa purjus peaga tegid, kirjutab YourTango .

Kui pohmell siiski kohal, siis väidetavalt on tuksuva peavalu ja iiveldava südame puhul abi kääritatud kombucha'st ja hapendatud kimchi'st. Nendes sisalduvad probiootikumid parandavad sooltes toimuvat ja parandavad seeläbi üldist enesetunnet.

Kasulik on ka meie oma hapukapsas. Kõik need toiduained sisaldavad ka elusaid baktereid, millel võib meie soolestiku mikrobioomile tuntavalt kasulik mõju olla. Alkoholi (liig)tarbimine kahjustab eed sisaldavad ka elusaid baktereid, millel võib olla positiivne mõju meie soolestiku mikrobioomile. Alkohol on tuntud soolestiku ärritajana, mis võib mõjutada soolestiku motoorikat, läbilaskvust ja toitainete imendumist.