PANE KÕRVA TAHA ⟩ Mis juhtub, kui süüa iga päev üht ja sama toitu?

Iga päev sama toidu söömine ei ole kahjulik, kuid see ei pruugi olla ka kõige tervislikum valik. «Enamasti on iga päev sama asja söömisel rohkem miinuseid kui plusse,» ütles toitumisspetsialist Gaby Vaca-Flores. «Kui sööd sama asja ikka ja jälle, on oht, et teatud toitained, mida teie igapäevases menüüs ei pruugi olla, saavad kehast otsa.»

Kui järgid iga päev täpipealt sama menüüd, jääd ilma eelistest, mida erinevad toidud pakuvad. Erinevad toidud kindlustavad, et keha saab kiudaineid, prebiootikume ja antioksüdante. Samuti mõjub mitmekesine toitumine väga hästi soolestiku mikrobioomile, muutes selle kohanemisvõimelisemaks.

Veel üks puudus? Korduv söömismuster muutub igavaks, eriti kui tegemist on piirava dieediga. «Näiteks inimesed, kes järgivad ranget toitumiskava, mis koosneb iga päev ühest ja samast asjast, põlevad läbi ja naasevad seetõttu vanade toitumisharjumuste juurde,» ütles Vaca-Flores.

Hoolimata mõningatest ülalmainitud puudustest, on usaldusväärsel söögirežiimil siiski eeliseid. «Suurim on minu arvates see, et see võtab ära stressi, et pead iga päev mõtlema, mida süüa teha,» ütles Vaca-Flores. Samuti on sul need toidud tõenäoliselt nii käpas, et valmivad kiiresti.