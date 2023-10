STIILSED MEHED ⟩ «Minu eesmärk on olla võrdõiguslikkuse saadik, seista naiste võrdse kohtlemise eest!»

Moeajakirjanik Andrei Danilo kannab Svetlana Agureeva disainitud pintsakud, mida hoiavad keskelt koos haakõnealad nind vasakpoole nurk on üldse avali. «Mulle meeldis see idee,» kirjeldab Andrei. «Dekonstrueeritud vorm. Julge värv. Avatus maailmale - selles disainis on piisavalt palju edasimõtlemise ruumi, et oleks huvitav.»

Foto: Erlend Štaub