ETTEVAATUST ⟩ Ära enne seda kellaaega kohvi joo

Kofeiini ergutava toime seisukohalt on kasulikum juua hommikukohvi alles tund või paar pärast ärkamist. Põhjus peitub stressihormoonis kortisoolis, mida meie keha eritab hommikuti kõige tugevamini, rääkis litsentseeritud toitumisspetsialist Jaakko Mursu. «Kortisooli eesmärk on keha päevaks äratada. Kui juua kohvi keha kortisooli haripunkti ajal, on kohvi ergutav toime tavapärasest leebem. Kofeiinist saadav kasu läheb seega raisku,» selgitas Mursu. Kortisooli kontsentratsioon kehas on tavaliselt kõrgeim hommikul kella 8–9 ja kella 12–13 vahel lõunal.