UURING ⟩ Meie aju annab meile kummalise signaali, kui me hakkame valetama

Avastuse teinud teadlasterühm uuris ajuosa nimega hipokampus. Tegemist on keerulise struktuuriga aju oimusagaras, millel on oluline roll mälu toimimisel. Kui varasemad uuringud olid kindlaks teinud hipokampuse rolli mälestustes, püüdsid teadlased välja selgitada, kas see suudab vahet teha ka tõelistel ja valedel mälestustel.