UURING ⟩ Meie aju annab meile kummalise signaali, kui hakkame valetama

Avastuse teinud teadlaste rühm uuris ajuosa nimega hipokampus. Tegemist on keerulise struktuuriga aju oimusagaras, millel on oluline roll mälu toimimisel. Kui varasemad uuringud olid kindlaks teinud, et hipokampus osaleb mäletamisega seotud protsessides, püüdsid teadlased nüüd välja selgitada, kas hipokampus töötab tõeliste ja valede mälestuste puhul erinevalt.