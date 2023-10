Kunstlik valgus, öised vahetused ja hilised peod ajavad sassi meie sisemise kehakella, mõjutades meie meeleolu, und, erksust ja söögiisu. Kuid mitte ainult: äärmiselt paljudel inimestel on komme enne magamaminekut telefonis tšillida – või mõnes muus elektroonikaseadmes. Paljud meist lähevad magama, telefonid külje all.

Uuringud on aga näidanud, et see ekraaniaeg keerab meie sisemise kehakella pahupidi, mis omakorda paneb kaalus juurde võtma. Nn peakell meie ajus kontrollib une-ärkveloleku tsüklite, erksuse, meeleolu, aktiivsustaseme, keha sisetemperatuuri ja isu kõikumist päeva jooksul. Teisi kehakellasid, mida nimetatakse perifeerseteks ostsillaatoriteks, sünkroniseerivad närvi- ja hormonaalsed signaalid.