Ekspertide sõnul võib parim viis vananemisprotsessi pidurdada olla lihtsam, kui arvate – tuleb vaid selleks vajalikke toiduaineid tarbida. Nad on nimetanud kuus toitu, mis parandavad kognitiivseid funktsioone ja aitavad aeglustada vananemisprotsessi. Mis on need toidud, saame kohe teada!