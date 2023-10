Pilt on illustratiivne

24-aastane Bella Andreou kannatab uinuva kaunitari sündroomi all, mistõttu on ta maganud maha pühad, kontserdid ja isegi enda sünnipäevapeo. Tal on haruldane seisund, mistõttu ta magab üle 20 tundi päevas ja muutub uneepisoodide ajal justkui zombiks.