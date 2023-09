Ta on rääkinud, et väldib liha söömist, eelistades taimset toitu. Ta treenib vähemalt viis korda nädalas ja tema üheks meelisalaks on surfamine. Ta ei suitseta ega tarbi pea üldse alkoholi. «Ma väldin asju, mis on mu kehale kahjulikud. Ma ei tarvita meelemürke ja alkoholi maitsen võibolla kolm-neli korda aastas,» tunnistas ta.