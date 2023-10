Elu pole alati nii ilus, nagu paistab. «See oli me perele kõige raskem hetk üldse! Hakkad ju kohe ennast süüdistama ja mõtlema, et issand, mida ma küll võin olla ise valesti teinud...» Ja seda räägib naine, kelle elu eemalt tundub vaid tohutu õnn, sära ja imetlusväärne edu! Imekaunis Kätlin Loonde, kes valiti kogu maailma kauneimate naiste sekka, jagab väga siiralt oma lapseootuse läbielamisi.