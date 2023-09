Kuiva naha puhul jälgi, et su kreemis oleksid need kolm koostisosa

Loogiline tundub siis kuiva naha niisutamiseks rohkem kreemi näkku panna, kuid tõhusamad on sügavniisutavad kreemid, mille puhul piisab ka väiksest kogusest, et nahk oleks niisutatud. Sestap on tark lugeda purgilt koostisosi, kirjutab MeNaiset. Kui nahk ketendab või on tundlik, on kõige tõhusamad need kolm koostisosa: