Kas julgeksid arvata, et see naine on 42-aastane?

42-aastane naine on erakordselt sileda ja rõõsa nahaga ning kinnitab, et teda peetakse tihtipeale pärisvanusest poole nooremaks. Mis on tema ilu püha graal? Ta on nõus selle avaldama ja see on imelihtne.