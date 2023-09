Mõtled, et sa ei suudaks eales Tallinna maratonil joosta, nagu pildil olevad inimesed? Allpool on nipid, kuidas jooks endale mõnusamaks teha.

Pole saladus, et trenn on kasulik. On tõestatud, et kardiotreeningud (nagu jooksmine) hoiavad südant, vähendavad vähiriski, toetavad immuunsüsteemi, parandavad und ja meeleolu ning toovad üldiselt kaasa pikema ja tervislikuma elu.