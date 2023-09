VÄRSKE UURING ⟩ Teadlased leidsid, et just selle populaarse toiduaine söömine vähendab dementsuse riski

Jaapani teadlased, kes jälgisid enam kui 1500 üle 65-aastase tervist ja toitumisharjumusi, täheldasid, et regulaarselt juustu söönud inimesed said kognitiivsetes testides paremaid tulemusi. Tulemused viitavad sellele, et teadlaste sõnul on neil, kes piimatoodet tarbisid, väiksem risk dementsuse tekkeks, vahendab Daily Mail UK.