UURING ⟩ Teadlased leidsid, et just selle populaarse toiduaine söömine vähendab dementsuse riski

Tervislik toitumine, aktiivne eluviis ja suitsetamisest loobumine on arstide esmased näpunäited aju tervena hoidmiseks. Nüüd aga väidavad teadlased, et on leidnud uue viisi, mis aitab vananedes ära hoida aju kognitiivsete võimete langust, sealhulgas dementsust. See imeasi ei ole midagi uut, vaid paljude söögilaual olev tähtis toiduaine – juust.