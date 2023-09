Kui su huuled on kuivad, siis selles on süüdi see tavaline hommikune harjumus

Huulte piisav niisutamine on üks tüütumaid nahahooldusprobleeme. Neile inimestele, kellel on regulaarselt kuivad huuled, tundub see sageli juba eos kaotatud võitlusena. Tõsi see on, et huulte nahk on väga ainulaadne ja vajab seetõttu erilist hoolt.