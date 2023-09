ENNE JA PÄRAST ⟩ Eestlanna näitab, mida näojooga temaga tegi

«Viimasel ajal on meedias kajastatud palju, et süstimine aitab kortsud eemaldada ja näo sileda hoida,» jagab näojooga treener Kaidi Hunt. «Julgen väita, et näojooga teeb ära sama töö ja rohkemgi veel, aga on absoluutselt ohutu ja loomulik viis noorendamiseks,» ütleb ta ausa arvamuse.

Kaidi sõnul annab näojooga kiired tulemused, sest juba pärast esimest näomassaaži on tunda, et näolihastega on midagi toimunud. «Nägu on rohkem toonuses ja märgatavaid tulemusi võib näha juba kolme nädalaga,» jagab ta saladust. Samuti lisab Kaidi, et näojoogaga mingeid tüsistusi ei kaasne ja midagi ei juhtu kui asi pooleli jätta.

Kui tihti näojoogat tegema peab?

Kaidi sõnul ei pea seda tegema hommikust õhtuni – piisab vaid mõnest minutist päevas ja paarist korrast nädalas, et saavutada suurepärane tulemus. «See on nagu tavaline trenn, mida me kehale teeme, aga kuna näolihased on väikesed, siis piisab vaid mõnest minutist meeldivast harjutuste tegemisest peegli ees ja kortsud hakkavad järk-järgult silenema ning toonus paranema,» ütleb ta.