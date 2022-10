VAATA TULEMUST ⟩ Kortsud saab sirgeks ka ilma operatsiooni ja kalli kreemita – eksperiment omal nahal

Olen näomassaaži nüüdseks juba kuu aega teinud ning võin julgelt väita, et midagi on toimunud. Kui tavaliselt on minu nägu lapiline ja iluvigadega, siis juba järgmisel hommikul märkasin, et jumestuskreem katab kuidagi paremini. Samuti on nahatoon ühtlasemaks muutunud ning kolleegidki ütlevad, et nahk on säravam.