Hea uudis on see, et sa ei pea oma toitumises ja tavapärases elustiilis suurt midagi muutma – ebatervisliku toidu, mille tõttu kilod kogunesid, võiksid menüüst siiski välja visata. Kuid on üks jook – kaerahelvestest valmistatud vedelik, – mida juues kaovad üleliigsed kilod iseenesest.