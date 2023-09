27-aastane neiu oli oma väljavalituga suhtes kolm aastat. Pulma eelõhtul palus ta peigmeest mitte korrata Ameerikast alguse saanud populaarset veebivideode süžeed, kus vastpaar loobib teineteist kreemiste pulmatordi tükkidega. Pruudi sõnul on see nali maitsetu, lisaks tegi tema isa emaga abielludes sedasama nalja na nii õnnetult, et osa magusroalt pärit kaunistust vigastas ema nägu, vahendas Mirror.