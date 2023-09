MURETSEDA VÕI MITTE? ⟩ Just sel põhjusel tekivad küüntele valged laigud

Valged laigud küüntel ei ole terapeudi sõnul kehas esinevate häirete sümptomiks. Ta täpsustas, et neid ei seostata D-vitamiini vaeguse ega kaltsiumipuudusega, vaid need tekivad küüneplaadi väiksemate vigastuste tõttu. «Löök vastu küüneplaati, liiga karmikäeline maniküür või küünte närimine on selle põhjusteks. Kuna küüned kasvavad aeglaselt, võib kuluda kuni kuus nädalat, enne kui kahjustus märgatavaks muutub,» selgitas Rangarajan. Seetõttu ei mäletata valgete laikude tekkimisel enam probleemi või pisitraumat, mis selle põhjustas.

Arst lisas, et ainus viis neist lahti saada on oodata, kuni küüneplaat kasvab. Kehv uudis on, et see võib aega võtta kuni kaheksa kuud, parem uudis on aga see, et tegu ei ole terviseprobleemiga, mis peaks muret valmistama.