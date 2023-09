HEA TEADA ⟩ Parimad toidud, mida süüa enne alkoholi joomist

Lõhe

Lõhe on üks parimaid oomega-3-rasvhapete allikaid ja väga tervislik. Mõned teadlased oletavad, et oomega-3-rasvhapped võivad vähendada mõningaid alkoholi kahjulikke mõjusid, sealhulgas põletikku ajus. Samuti on lõhe suure valgusisaldusega, mis aeglustab alkoholi imendumist.

Munad

Väga toitvate ja täitvate valgurikaste toitude, nagu munade söömine enne alkoholi joomist aeglustab mao tühjenemist ja takistab alkoholi imendumist. Samuti on valk kõige toitvam makrotoitaine, mis hoiab kõhu täis.

Banaanid

Kiudainerohked banaanid on suurepärane valik enne joomist, sest need aeglustavad alkoholi imendumist vereringesse. Lisaks on neis palju kaaliumi, mis ennetab alkoholi tarbimisega seotud elektrolüütide tasakaalutust.

Kaerahelbed

Kaerahelbed on suurepärane kiudainete ja valkude allikas, mis hoiab kõhu täis ja leevendab alkoholi mõju. Neis on magneesiumi, seleeni ja rauda ning uuringud on näidanud, et kaerahelbed parandavad maksatalitlust.

Kreeka jogurt

Magustamata Kreeka jogurt, mis sisaldab tasakaalustatult valku, rasva ja süsivesikuid, on üks parimaid toiduaineid, mida saab süüa enne alkoholi joomist.

Maguskartul

See ei ole mitte ainult suurepärane kaaliumiallikas, mis aitab tasakaalustada elektrolüütide taset, vaid selles on ka palju kompleksseid süsivesikuid. Komplekssed süsivesikud koosnevad suurematest molekulidest, mille lagundamine võtab kauem aega, ja on seega kasulikud alkoholi mõju vähendamiseks.

Marjad