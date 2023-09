PÕNEV! ⟩ Eesti pimedad võtsid ette midagi üllatavat, et näidata, millist elu nad tegelikult elavad

Loe ka seda: Ajakirjanik pani end haavatavasse olukorda ja proovis, mis tunne on olla pime

Festivali piletid saab Fientast SIIT. Erivajadustega inimestele ja nende saatjatele on sündmus tasuta. Hetkel on käimas ka Hooandja toetuskampaania, kus on külluslikult kingitusi ka nendele toetajatele, kes festivalile tulla ei saa, kuid kellele idee meeldib. TOETA SIIN.