AVAB SILMAD JA SÜDAME ⟩ Ajakirjanik pani end haavatavasse olukorda ja proovis mis tunne on olla pime?

Julia koos oma juhtkoeraga. Foto: Jake Farra

Pimeraja giid Julia Kabanova: «Nägija kardab pimedust.»

Julia Kabanoval hakkas ideeseeme pimerajast idanema, kui ta töötas kunagi Tallinnas Ahhaa keskuses näitusel «Dialoog pimeduses», kus oli mitu pimedat ruumi, mida grupid läbisid. Esiti hakkas ta viima läbi pimeõhtusööke eri Eesti linnades, mida ta on nüüdseks teinud kümme aastat. Kogu aeg oli aga tunne, et tahaks seda veelgi mahlakamaks teha, võiks olla kuidagi raskem ja seiklusrikkam.

«Nägija kardab pimedust. Ta kujutab ette, et ta ei leia oma suudki pimedas üles,» ütleb Julia. «Mulle meeldib, et pimerada kogedes saab ta aru, kui palju ta suudab. Üks osake minu motivatsioonist ongi missioonitunne, sest ma tahaks rohkem tunda, et inimene mõistab mind ja saab aru, et ma ei ole ufo, vaid ma teen asju täpselt samamoodi nagu kõik teised. Soovin anda enda panust, et ühiskond oleks ühtlasem. Keegi ei peaks minusse ega ka teistesse pimedatesse suhtuma nii, et sa oled pime ja kõik muu tuleb pärast: naine, ema, õpilane jne.»

Valget keppi kasutada on emotsionaalselt raske

Pimedust jaotatakse kolmeks: täiesti pime, praktiliselt pime ja vaegnägija. Julia on praktiliselt pime. See tähendab, et ta näeb valgust ja kontrastsemaid värve, ent see ongi vaid värv, mitte kuju. «Tuttavas kohas saan ma anda värvilaigule tähenduse – näiteks, et see on valge laud. Võõras kohas see mind aga ei aita. Kuigi riideid šopates värvide nägemine jällegi aitab,» muigab ta.

Julia nägi kuni teise eluaastani paremini. Pärast seda nägi ta ühe silmaga umbes kahe meetri kaugusele ja väga hägust pilti. Kui terve inimene näeb kogu silmaga, siis Julia nägi justkui läbi augukese. «Teismelisena ma valget keppi ei kasutanud, sest selleks oli vaja kõik enda jaoks läbi mõelda, et miks ja kuidas. Valge kepiga hakkasin käima siis, kui ma ülikooli läksin ning paari aasta pärast sain ka esimese juhtkoera. Praegu käin tänaval valge kepi või koeraga,» räägib Julia, et pimedal tuleb jõuda ka emotsionaalselt selleni, et ta võtab valge kepi kätte ja läheb tänavale. «Nad mõtlevad, et kui ma kasutan valget keppi, siis ma olen ju täitsa pime. Nad on selle fakti ees. Töötan ka rehabilitoloogina ja see on suur töö panna inimene mõistma, et valge kepp pole vaenlane, vaid abimees. Kuid see ongi keeruline.»

Lapsi ei tohi hoida vati sees

Julia töötab lisaks nägemispuudega inimeste rehabilitatsioonikeskusele ka massöörina ning viib läbi pimeõhtusööke ja -radu. Tal on kaks teismelist last, keda ta üksi kasvatab.

«Teismelisena oli mul eneseotsimisperiood nagu kõigil. Mina ei saanud tollal pimeduse kohta nõu ja abi, sest polnud selliseid võimalusi nagu tänapäeval. Seetõttu ma sõitsin tavalise jalgrattaga, ronisin puude otsas ja katustel, jooksin ja hüppasin – sain kõik kogemused, mida soovisin. Ma lihtsalt läksin ja tegin. Lapsi ei tohi hoida vati sees, sest nad jäävad siis sinna terveks eluks. Mul on väga põnev elu ja ma teen kõike, mida tahan,» ütleb Julia. «Olgu, mitte päris kõike, sest selleks pole võimalusi, aga ma proovin neid leida. Takistusi tuleb, aga siis ma vaatan, kuidas neist mööda saada.»