Paljud inimesed on viimastel päevadel kurtnud peavalu, loiduse ja uimasuse üle. Asja uurides selgus, et kehva enesetunnet põhjustavad tõenäoliselt magnettormid. Kuigi magnetvälja kõikumine on hetkel madal, võib see tundlikele inimestele siiski mõju avaldada.