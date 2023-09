Päeva esimene söögikord stimuleerib aju tööd, parandades nii meie mälu kui ka keskendumisvõimet. See alandab halva kolesterooli taset meie kehas ja ennetab südamehaiguseid. Samuti kiirendab see ainevahetust, aidates kehal päeva jooksul rohkem kaloreid põletada.

Kui eelnev loetelu ei ole veel piisavaks motivatsiooniks, siis hea hommikusöök on seotud ka suurema õnnetundega. Kuigi hommikusöök on tõesti oluline, ei ole kõik toidud sama kasuteguriga. Newsweek rääkis toitumisspetsialistidega, et selgitada välja, millised hommikusöögitoidud meid õnnelikemaks teevad.