Korraks hakkas juba hirm – kas härrasmehed hakkavad ühest kriisist teise kolistavas maailmas oma kohta kaotama? Meeste moemärgid kaotasid üksteise järel turuosa ja ainus vajalik rõivas tundus olevat dress... Praegu näeme, et ülikonnad on tagasi! Ja selged eelised on meestel, kes neid kanda oskavad.

London on üks legendaarseid rätsepakunsti kantse ning paik, kus ülikonna kandmine sadu aastaid au sees püsinud. Rahvusvaheline meedia raporteerib: pärast vahepealset suurt kukkumist on klassikaliste ülikondade ja rätsepaülikondade müük on taas selgelt tõusuteel. Kaubamaja Selfridges kinnitab ülikondade müügi kasvu lausa 75 protsenti. Kuidas on lood Eestis?