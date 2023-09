NAISTEJUTUD ⟩ Koolis õpetatakse valesti! Nii tekitame depressiooni ja alaväärsust

Märt Aro on praegu toimuva suhtes õigustatult kriitiline. «Kuni me ei hakka mõõtma 21. sajandi kontekstis tähtsaid asju, on ka keeruline fookust olulisel hoida. Lihtne on tegeleda drilliga standardiseeritud testideks ja koole nende alusel ritta panna ning elada illusioonis, et kõik on super hästi. Ja uskuda, et need, kes drillivad rohkem, on eluks kuidagi paremini valmistunud. See on mugav uskumus ja tekitab inimestele hea tunde, et nad on teinud endast oma laste jaoks parima, kuigi on põhjendatud kahtlus, et kärbitakse süsteemselt järelkasvu tiibu.»