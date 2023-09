Lihtne nipp, mis paneb lapse kiiresti magama – töötab ka sinu peal!

Kindlasti oled kuulnud valgest mürast, aga tead sa midagi pruuni müra kohta? Inimesed jagasid sotsiaalmeedias, et kui nad kuulasid pruuni müra, aitas see neil paremini lõõgastuda, uinuda ja parandas keskendumisvõimet. Pruun müra on madala tooniga heli, mis on rahustava toimega ja tekitab mõnusa rahuolutunde. Pruun müra kutsub esile lõõgastumise, kuna see sarnaneb aju puhkeolekuga.