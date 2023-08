Kahjuks on une- ja uinumisraskused tänapäeval paljudele meist väga tuttavad. Küll ei saa uinuda või on unekvaliteet alla igasugust arvestust ning kahjuks võib unepuudus meile suuri probleeme tekitada.

Kui uinumisraskused kestavad kaua, võib sellel olla meie elule palju negatiivseid mõjusid. Näiteks suureneb väsinuna risk haigestuda dementsusse ja südame-veresoonkonnahaigustesse, samuti võime kannatada ülekaalu ja kõrge vererõhu all. Ka viirushaigused hakkavad väsinuna kergemini külge. Seetõttu on oluline, et leiaksime kiiresti üles need vahendid, mis aitavad kergemini uinuda ja kvaliteetsemat ööund nautida.