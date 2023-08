JAH, SEE ON VÕIMALIK ⟩ Nii saad magades kaalus alla võtta

Hoia magamistuba jahedana

Teadlased on avastanud, et jahedas toas magamine põletab rohkem kaloreid, sest keha peab soojana püsimiseks rohkem rasva põletama. Selsamal põhjusel tasub magada ka õhema tekiga.

Joo õhtuti teed

Lisaks sellele, et kummeli- ja piparmünditee tekitavad heaks uneks vajalikku lõõgastustunnet, aitavad need ka söögiisu vähendada. Õhtupoolikul tassikese teed juues on seega lihtsam hilistel õhtutundidel ülesöömist vältida.

Söö teraviljatooteid lõunasöögi juurde

Kui soovid kilosid kaotada süsivesikutest loobumata, tarbi neid hiljemalt lõunasöögiks, mitte enne magamaminekut. Nii ei pea keha neid öösel seedima ja tunned end hommikul ärgates puhanumalt.

Söö õhtuti kergemaid eineid

Kui tunned hilisõhtul, et nälg siiski näpistab, ei pea toidust päris loobuma – piisab, kui ampsad mõne kergema suupiste. Tasub meeles pidada, et mida rohkem toitu hilja õhtul süüa, seda rohkem peab keha voodis olles selle seedimiseks tööd tegema ja see toob kaasa katkendliku une.

Maga pimedas toas