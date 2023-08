Veronika Šerstjuk näeb välja nagu elusuuruses Barbie. Siiski mitte päris – tema kujundamises on inspiratsiooniallikana ilmselt kaasa rääkinud ka täiskasvanutele mõeldud lõbunukud. Tema piitspeenikese keha küljes troonivad hiiglaslikud kunstrinnad ning lopsakad huuled ulatuvad näost kaugele ette. Ometi on kaunitaril mure: ta soovib alla võtta.

Veronika Šerstjukist sai oma ekstreemse iluga Instagramis kiirelt sensatsioon. Tütarlaps on pärit Kiievist ning proovis läbi lüüa modellina ning osales ka iludusvõistlustel. Tänaseks on kunagine ilus ukrainlanna tundmatuseni muutunud. Kunagise tütarlapseliku büsti asemel on hiiglaslikud kunstrinnad. Keha on ülikõhn ja kusagil pole ainsatki kurvikest. «Kirjuta video alla kommentaaridesse, kui palju sa kaalud,» ütleb Veronika. «Mina praegu 44 kg. Aga...