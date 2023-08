ÄRA STRESSA ⟩ Just nii palju «patutoitu» võid endale iga päev lubada

Egle Nabi leiab, et ükski äärmus pole hea ning enda liigne piiramine on kindlasti äärmus. Väga range toitainegruppide välja jätmine kipub olema ebarealistlik plaan: restorani või külla sattudes on pea võimatu reegleid järgida ning suure nälja korral ei suudeta end harilikult ka piirata. See ei käi mõistagi inimeste kohta, kellel on toidutalumatus või mõni tervise seisukohast vajalik piirang.

Mida siis teha? Kus on tasakaal? Tõde on tegelikult lihtsam, kui paistab. Kui sul on enamik ajast tervislikud toitumisharjumused, siis on sul väiksem isu vähem tervisliku toidu järele, sest kehal on kõik vajalik toimimiseks olemas. Kui aga isu tekib ja tunned, et just see kook või pitsalõik sobiks päeva ideaalselt, siis ei juhtu su vormiga mitte midagi, kui selle ära sööd. Söö ja naudi! Isude tekkimine võib olla seotud ka näiteks vähese unega. Magusaisu põhjustest ja nendega hakkama saamisest saad lugeda siit.